Дело Арашуковых и их сообщников направили в Генпрокуратуру России

ГСУ СК России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего советника генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова и его сообщников. Материалы направили в надзорное ведомство.

«К уголовной ответственности за хищение денежных средств, природного газа, совершение должностных преступлений в составе преступного сообщества привлечены 20 фигурантов. Раулю Арашукову и его сыну Рауфу Арашукову, а также восьми бывшим руководителям региональных организаций газовой отрасли предъявлены обвинения в хищении природного газа на сумму 3,8 миллиарда рублей», — сообщила официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко.

Еще обвиняемые растратили 747 миллионов рублей под видом оплаты по договорам подряда и зарплаты своим родственникам. Петренко добавила, что Арашуковым предъявили обвинения в организации убийств в 2010 году в Черкесске представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Они мешали преступной группировке.

Во время расследования допросили более 400 свидетелей и провели свыше 200 судебных экспертиз. Следователи собрали доказательства причастности всех фигурантов дела к преступной деятельности этой цепочки. Теперь материалы дела рассмотрит Генпрокуратура и передаст их в суд.

Арашуковых задержали в конце января 2019 года. Экс-сенатора Рауфа Арашукова взяли прямо на заседании Совета Федерации. Расследование длилось более двух лет.