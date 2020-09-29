Находящийся в СИЗО Арашуков рассказал о частой смене камер

Рауф Арашуков, который обвиняется в причастности к убийствам, в беседе с членами ОНК рассказал об условиях содержания в СИЗО «Лефортово».

«Меня уже 14 или 15 раз переводили, вот на днях опять перевели», — процитировал мужчину один из членов комиссии, пишет сайт RT.

Он отметил, что в новой камере не работает телевизор, а в день заселения из вентиляционного отверстия вылетел клуб пыли. Арашуков подчеркнул, что из-за этого они с сокамерником «чуть не задохнулись». Сам обвиняемый расценивает переводы в разные камеры как способ давления на него.

Собеседник издания заметил, что ранее обвиняемый уже просил прекратить практику постоянных «переездов». Помимо прочего, он так и не получил переданный в СИЗО родственниками светильник для чтения, который нужен ему по причине ухудшения зрения.