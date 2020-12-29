Декана факультета госуправления экономикой РАНХиГС отправили под домашний арест

«Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 26 декабря избрана мера пресечения в отношении Лариной Светланы Евгеньевны, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ („Мошенничество в особо крупном размере“), в виде домашнего ареста сроком до 21 февраля 2021 года», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что ФСБ России пресекла схему хищения госсредств, которая действовала в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. По версии следствия, в схеме участвовали преподаватели и администраторы: за взятки они необоснованно начисляли подчиненным прибавки к зарплате, тем самым расхищая бюджетные средства. «Газета.ru» отметила, что следственное управление ведомства возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество». Одного из фигурантов удалось задержать с поличным при получении денег от подчиненных сотрудников вуза.

В ФСБ также отметили, что в действии других лиц, которые причастны к противоправной деятельности, усматриваются нарушения закона по другим статьям. Речь идет о даче взятки в особо крупном размере и получении такой взятки. Точные суммы в ведомстве не назвали.