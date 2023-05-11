Криминал 11 мая 2023, 17:21 Деятельность агента СБУ пресекли в Мелитополе Член ВГА Рогов сообщил о пресечении деятельности агента СБУ в Мелитополе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Правоохранительные органы в Мелитополе пресекли деятельность местного жителя, передававшего украинским спецслужбам координаты объектов городской инфраструктуры. Об этом в Telegram-канале сообщил член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, мужчина 1989 года рождения пошел на преступление по просьбе супруги, проживающей на подконтрольной Украине территории.

Реклама

«После этого женщина передавала полученную информацию куратору из СБУ. Местный житель сообщил о координатах отдела полиции в поселке Веселое», — написал член ВГА.

Рогов отметил, что осознание вероятной гибели мирных жителей после удара ВСУ по Веселому пришло к наводчику уже после общения с правоохранителями.

«Компетентные органы установят все обстоятельства произошедшего и дадут действиям агента правовую оценку», — добавил он.

Ранее в Мелитополе задержали диверсантов, подозреваемых в покушении на заместителя начальника УВД Мелитополя Александра Мищенко.