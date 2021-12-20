Дагестанцам, избившим москвича в метро, продлили арест
Басманный суд продлил арест дагестанцам, избившим москвича в метро, до весны 2022 года
Трем уроженцам Дагестана, которые в октябре избили жителя Москвы Романа Ковалева в столичном метро, продлили арест до октября 2022 года. Об этом сообщило издание Life.ru со ссылкой на Басманный суд Москвы.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия. По решению суда Магамали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков останутся под стражей до начала марта 2022 года», — говорится в сообщении суда.
В начале октября Ковалев в вагоне метро заступился за девушку и был избит тремя приезжими. После драки их поймали, на них было заведено дело по статье «Покушение на убийство».
Также следствие добавило статью «Применение насилия в отношении представителя власти», поскольку дагестанцы оказали активное сопротивление сотрудникам полиции при своем задержании.
Ковалев признался, что не жалеет о своем поступке и при новой подобной ситуации поступил бы так же.
Согласно опросу ВЦИОМ, около трети россиян считают причиной произошедшего бескультурье приезжих. А 37% респондентов заявили, что тюремное заключение на срок до пяти лет будет достаточным для нападавших.