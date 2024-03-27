Криминал 27 марта 2024, 19:28 Членов экстремистской группировки задержали в Ростове-на-Дону Главаря и 5 членов группировки «Алля-Аят» задержали в Ростове-на-Дону РИА «Новости»

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В Ростове-на-Дону выявили и задержали пятерых участников ячейки экстремистской организации «Алля-Аят»*. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В задержании приняли участие оперативники УФСБ России по дальней военно-транспортной авиации и сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по Ростовской области. По предварительной информации, фигуранты занимались вербовкой в свои ряды местных жителей под эгидой зарубежных кураторов.

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«Преступную деятельность структуры координировали из-за рубежа, туда же выводили финансовые потоки. Стали известны главарь и пять членов группы, которые проводили среди жителей агрессивную вербовочную политику. Их задержали», — рассказал источник.

В отношении задержанных завели уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».

Ранее в Москве задержали семерых мужчин за попытку создать ячейку «Русского добровольческого корпуса»**.

* Запрещенная в России экстремистская организация

** Запрещенная в России террористическая организация.