27 марта 2024, 19:28
Членов экстремистской группировки задержали в Ростове-на-Дону
Главаря и 5 членов группировки «Алля-Аят» задержали в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону выявили и задержали пятерых участников ячейки экстремистской организации «Алля-Аят»*. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В задержании приняли участие оперативники УФСБ России по дальней военно-транспортной авиации и сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по Ростовской области. По предварительной информации, фигуранты занимались вербовкой в свои ряды местных жителей под эгидой зарубежных кураторов.
Реклама
«Преступную деятельность структуры координировали из-за рубежа, туда же выводили финансовые потоки. Стали известны главарь и пять членов группы, которые проводили среди жителей агрессивную вербовочную политику. Их задержали», — рассказал источник.
В отношении задержанных завели уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».
Ранее в Москве задержали семерых мужчин за попытку создать ячейку «Русского добровольческого корпуса»**.
* Запрещенная в России экстремистская организация
** Запрещенная в России террористическая организация.
Уголовное дело
ФСБ
Россия
Реклама
Реклама