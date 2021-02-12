Двух членов банды Басаева задержали в Ставропольском крае

В Ставропольском крае сотрудники ФСБ задержали еще двух участников банды Басаева-Хаттаба, участвовавших во вторжении в Дагестан в 1999 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Оба задержанных являются уроженцами и жителями Ставропольского края.

«Подозреваемых в участии в вооруженном нападении на Республику Дагестан в августе 1999 года. ФСБ продолжает розыск всех членов бандформирований Ш. Басаева и Э. Хаттаба, принимавших участие в вооруженном нападении на Дагестан в августе 1999 года», — сообщили в ФСБ.

В Следственном комитете заявили, что в 1999 году вооруженные боевики в количестве тысячи человек приняли участие в мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности России. В результате были убиты 33 человека.

ФСБ совместно со Следственным комитетом сформировали доказательную базу, которая подтверждает участие задержанных в данном преступлении.

Сейчас мужчины доставлены в орган предварительного следствия для предъявления обвинения по статьям № 209 «Бандитизм», № 279 «Вооруженный мятеж» и № 317 «Посягательство на жизнь военнослужащих». В ближайшее время будет избрана мера пресечения.

Сотрудники спецслужб продолжают разыскивать участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности.