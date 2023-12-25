Происшествия 25 декабря 2023, 13:23 Трех мигрантов осудили за участие в схеме сбыта наркотиков в Тюменской области

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Суд в Тобольске вынес приговор трем гражданам стран ближнего зарубежья. Они попали под статью за участие в схеме сбыта наркотиков. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Тюменской области.

Установлено, что в 2021 году фигуранты организовали группу для распространения запрещенных веществ. Партию «товара» они забрали из тайника в Курганской области. В ходе обысков у злоумышленников обнаружили 500 граммов героина.

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Двое мигрантов получили по девять лет лишения свободы, третий — 11 лет. Срок они проведут в колонии строгого режима.