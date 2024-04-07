Криминал 07 апреля 2024, 14:01 Число преступлений в России возросло из украинских аферистов Колокольцев: число тяжких преступлений возросло в РФ из-за мошенников с Украины РИА «Новости»

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В России отметили рост преступлений, связанных с мошенничеством. Глава МВД Владимир Колокольцев в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что во многом это произошло из-за телефонных аферистов, действующих с Украины.

По его словам, количество правонарушений увеличилось за счет IT-преступлений, из-за мошенничеств, которые попадают под тяжкие и особо тяжкие статьи.

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«Мы прекрасно знаем, и у нас есть масса объективных подтверждений о том, что заказчики дистанционного мошенничества находятся на Украине», — уточнил Колокольцев.

Он добавил, что там созданы кол-центры со специальным инновационным оборудованием. Они нацелены на обман россиян.

С помощью передовых технологий в области связи, компьютеров и специальной психотехники мошенники дистанционно выманивают деньги у жителей РФ, заключил глава МВД.

Ранее в Москве профессор Гнесинки потерял больше 300 тысяч рублей, поверив мошенникам. Они написали ему сообщение якобы от руководителя академии.