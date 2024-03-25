Криминал 25 марта 2024, 21:04 Путину доложат о поиске заказчиков теракта в Crocus City Hall Путин запросил доклад о поиске исполнителей и заказчиков теракта в Crocus City РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин попросил доложить о ходе розыскных мероприятий по поиску террористов, устроивших теракт в Crocus City Hall и их заказчиков. Глава государства в ходе совещания заявил об объективности следствия.

«Несмотря на желание покарать виновников теракта в „Крокусе“, следствие должно идти объективно и без ангажированности», — сказал он.

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Путин отметил, что террористический акт в Crocus City Hall совершили радикальные исламисты. По его словам, преступление было акцией устрашения.

Вечером в пятницу, 22 марта, группа террористов ворвалась в здание Crocus City Hall перед концертом группы «Пикник» и начала стрелять по зрителям. После этого начался пожар, частично обрушилась крыша. В результате ЧП погибли 137 человек.