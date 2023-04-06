Происшествия 06 апреля 2023, 15:22 Новосибирский суд начал рассматривать дело мигранта, убившую знакомую ножом

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В Новосибирске начался суд над гражданином Узбекистана, который убил свою знакомую 78 ударами ножом. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

Тело убитой нашли прошлым летом в лесу в деревне Троицк. Его случайно обнаружил местный житель. Личность женщины удалось установить, ею оказалась 44-летняя гражданка Узбекистана. Вскоре следователи вышли на ее 24-летнего знакомого, который и стал главным подозреваемым в деле.

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Как добавил «Царьград», мужчина рассказал, почему совершил жестокое убийство. По его словам, он договорился купить у знакомой подержанный Daewoo Nexia и даже заплатил ей 100 тысяч рублей. Но женщина отказалась отдать ему машину. Тогда осенью 2021 года мигрант вывез ее в безлюдное место чтобы припугнуть. Получив очередной отказ, он зарезал несговорчивую знакомую. Теперь ему грозит пожизненный срок.

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