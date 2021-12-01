Полиция организовала доследственную проверку в отношении чиновника из мэрии Москвы после предоставления им фальшивого сертификата о вакцинации от коронавируса. Об этом написал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Чиновник столичной мэрии предоставил подложный сертификат о вакцинации от коронавируса, в связи с чем полицией начата доследственная проверка», — рассказал собеседник агентства.

Источник отметил, что чиновник работает в департаменте городского имущества Москвы начальником одного из отделов.

Тем временем в Санкт-Петербурге задержали бывшего следователя СК РФ и нескольких врачей по уголовному делу о продаже поддельных QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Следствие заявило, что инициатором преступной схемы был 25-летний житель Ленинградской области, который раньше работал следователем. По предварительным сведениям, в сговоре участвовали также две медсестры.