Полиция в Петербурге раскрыла схему по получению поддельных QR-кодов в поликлинике

В Санкт-Петербурге экс-следователя СК РФ и нескольких врачей задержали по уголовному делу о продаже поддельных QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщило издание «Фонтанка». По сведениям издания, действия всех участников схемы квалифицируют как «сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» (статья 237 УК РФ).

По версии следствия, инициатором преступной схемы стал 25-летний житель Ленобласти, который ранее работал следователем. Он договорился с врачом одной из поликлиник, что они вместе будут искать клиентов на платную «услугу» — тех, кому нужен QR-код, а вакцинироваться при этом человек не хочет. По предварительным данным, в сговоре участвовали также две медсестры, которым 20 лет и 21 год.

Покупатели собирали со своих клиентов копии всех нужных документов, а потом брали с них предоплату. Получить поддельный QR-код стоило от 10 до 15 тысяч рублей. Клиентам назначали время посещения поликлиники, когда им имитировали вакцинацию. Якобы ставили прививку, а сами ампулы с препаратом уничтожались.

Если вакцина была двухкомпонентной, то приходить в медучреждение еще раз не требовалось. Человеку просто приходил сертификат о вакцинации в его личных кабинет на Госуслугах. Сейчас следствие установило, что «услугой» успели воспользоваться десятки антиваксеров.

На текущий момент за подделку QR-кода может грозить уголовная ответственность. Известно, что одна из медсестер из вышеуказанной схемы уже уволилась из поликлиники. Также поступила и врач. Тем не менее, все четверо были задержаны. В отношении их проводится расследование.