Криминал 06 мая 2023, 00:30 Матери избитой четырехлетней девочки в Ингушетии предъявили обвинение СУ СК РФ по Ингушетии: матери избитой четырехлетней девочки предъявили обвинение РИА «Новости»

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Следственный комитет России по Республике Ингушетия предъявил обвинение матери четырехлетней девочки, которая с тяжелыми травмами попала в больницу несколько дней назад. Сообщение об этом опубликовали на официальном сайте СУ СК РФ по региону.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении матери ребенка меру пресечения в виде заключения под стражу. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», — говорится в сообщении управления.

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Следствие проводит мероприятия для выяснения обстоятельств дела, проверяют ряд лиц на причастность к совершению преступления, в том числе должностных лиц. В СК сообщили о назначении судебных экспертиз и проведении обысков. Ход расследования взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

Власти Ингушетии инициировали процедуру лишения родительских прав матери пострадавшей девочки. В семье есть старшая девочка и младший ребенок,