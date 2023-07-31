31 июля 2023, 20:06
Четырех мигрантов, обвиняемых в групповом изнасиловании в Москве, взяли под стражу
СК: четырех мигрантов, обвиняемых в групповом изнасиловании в Москве, взяли под стражу
Правоохранительные органы взяли под стражу четырех уроженцев Средней Азии, которые проходят по делу о групповом изнасиловании и разбое. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Москвы.
По данным оперативников, 28 июля четверо молодых людей 16-26 лет забрались в квартиру в доме на Россошанском проезде на юге столицы, напали на двоих мужчин и изнасиловали двоих женщин.
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«Сегодня по ходатайству следствия злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в СК.
Все четверо злоумышленников находились на территории Москвы, нарушив миграционное законодательство. Их подозревают в разбое, совершенном с незаконным проникновением в жилище, и групповом изнасиловании по предварительному сговору, соединенном с угрозой убийством.
Следователи назначили судебные экспертизы в том числе медицинские, дактилоскопические.
Ранее Следственный комитет раскрыл подробности спасения девушки, похищенной в 2009 году в Челябинской области.
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Следственный комитет России
Москва 2023
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