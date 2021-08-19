Четыре теракта предотвратили в Сибири в 2020 году

В Сибири в прошлом году предотвратили девять преступлений террористической направленности, в том числе четыре теракта. Об этом объявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Помимо предотвращенных терактов, спецслужбы и правоохранительные органы пресекли деятельность восьми законспирированных террористических ячеек и выявили 13 случаев финансирования терроризма. Патрушев отметил, что в три раза возросло число задержанных участников террористической деятельности. «Такая ситуация свидетельствует о потенциальных угрозах совершения террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах», — сказал секретарь Совета безопасности. Патрушев отметил, что безопасность транспортной системы и дорожного движения зависит от слаженной и эффективной работы правоохранительных органов, специальных и аварийно-спасательных служб. Секретарь Совбеза отметил, что правоохранительные органы пресекли 90 попыток незаконного провоза запрещенных предметов и веществ и изъяли 76 единиц боеприпасов.