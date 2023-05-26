Криминал 26 мая 2023, 21:45 Черногория выдала России обвиняемого в жестком убийстве своего отца Прокуратура: подозреваемого в убийстве отца россиянина экстрадировали из Черногории

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Черногория экстрадировала по запросу Генпрокуратуры гражданина России, которого обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Об этом сообщила пресс-служба в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, в декабре 2016 года житель Ростова-на-Дону, будучи пьяным, поругался с отцом. В ходе конфликта он нанес родственнику множественные удары руками и ногами в область головы и туловища. Пожилой мужчина скончался от полученных травм.

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Подозреваемый скрылся с места преступления, а в январе 2021 года его объявили в международный розыск. В апреле 2023 россиянина задержали на территории Черногории.

Обвиняемого доставили в Россию транзитом через Турцию. Уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ рассмотрит Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону, уточнили в прокуратуре.

Ранее турецкого гражданина, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств, экстрадировали из России на родину. Полицейские задержали его в Ивановской области.