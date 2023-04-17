Эксклюзив 17 апреля 2023, 19:19 Названа возможная причина смерти 29-летней гандболистки Дивак СК подтвердили падение астраханки с 8-го этажа, но не назвали личность погибшей РИА «Новости»

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В Следственном комитете по Астраханской области на вопрос о гибели трехкратной чемпионки России Виктории Дивак сообщили «360», что правоохранители проводят проверку по факту гибели местной жительницы. Женщина погибла в результате падения из окна. Однако фамилию погибшей в ведомстве не назвали.

«У нас просто проводится проверка по факту гибели местной жительницы в результате падения с восьмого этажа. Больше никакой информации мы дать не можем», — сообщили в пресс-службе регионального СК.

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Ранее стало известно, что сегодня, 17 апреля, погибла гандболистка «Астраханочки» Дивак. Федерация гандбола России на официальном сайте выразила слова соболезнования родным и близким девушки. Официально причины смерти не называются.