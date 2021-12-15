Частный детсад, из которого выпал ребенок, разместили в нарушение норм

Создавать группы для присмотра для детьми в домах можно в случае, если они будут размещаться не выше второго этажа. В случае с выпавшим из окна на востоке Москвы мальчиком имело место грубое нарушение. Такое мнение в разговоре с «360» высказал владелец сети детских садов Smile Fish Иван Сорокин.

«В первую очередь ситуация очень горькая. Нашим государством разработаны СанПиНнормы, Роспотребнадзором, созданы давным-давно, нормы 2001 года для групп, размещенных именно в квартирах, дошкольных групп», — сказал он.

По его словам, услуга ухода и присмотра за детьми не запрещена. Однако третий этаж — это слишком высоко. Аналитический отдел Smile Fish выяснил, что у организаторов такой группы на Донбасской улице на самом деле есть целая сеть.

«Если группа размещена в квартире, а группа размещена на третьем этаже или выше, то они могут мешать соседям. Они пользуются лифтом, занимают общее пространство. По СанПиНнормам разрешено заниматься такой деятельностью только до третьего этажа. Если присмотр за детьми осуществляется на этажах выше, то это уже незаконно, это нарушение норм», — подчеркнул Сорокин.

Он добавил, что если группа не ведет образовательную деятельность, а предоставляет только социальную услугу, то лицензия не нужна.

Ранее стало известно, что из окна съемной трехкомнатной квартиры, где организовали частный детский сад, выпал ребенок. Случай произошел на Донбасской улице в Москве. Мальчик упал с третьего этажа в снег. Прокуратура проводит проверку.