Детская передержка. Что известно о падении пятилетнего мальчика с балкона на юге Москвы

Съемную трехкомнатную квартиру на Донбасской улице Москвы превратили в частный детский сад. Оставленный там под присмотром няни пятилетний мальчик выпал с балкона третьего этажа. Ребенок воспользовался тем, что женщина ушла. Пострадавшего мальчика госпитализировали с травмами в одну из столичных больниц.

Опасный балкон

О падении пятилетнего ребенка с третьего этажа жилого дома в районе Бирюлево Восточное сообщила прокуратура Москвы. В ведомстве уточнили, что индивидуальный предприниматель организовал в съемной квартире частный детский сад, где находились шесть воспитанников.

Присматривала за детьми женщина. Когда она отошла на кухню, то один из пятилетних воспитанников открыл балкон и свалился на улицу.

Прокуратура опубликовала фотографии из квартиры, где оставались дети.

На опубликованных кадрах видно, что балкон забит под завязку старыми вещами. Так что забраться, по ним и открыть дверцу остекления ребенку ничего не стоило. В желтой от подтеков подтеков ванной стоят кастрюля и сковородка.

В пресс-службе столичного главка Следственного комитета уточнили, что в квартире предоставляли услуги по дневному уходу за детьми. Но фактически воспитанники оставались там на постоянной основе, то есть жили.

Судя по видео, которое предоставила прокуратура, разделения по возрастам среди воспитанников там не было. В квартире есть кровати для детей дошкольного возраста, а также манежи для малышей.

Прокуроры и следователи начали проверку по факту случившегося. По ее итогам в СК примут решение о заведении уголовного дела.

По какой причине мальчик выпал с балкона пока непонятно. Как сообщил РЕН ТВ со ссылкой на жительницу дома, сам ребенок утверждает, что его выкинули.

«Выглянула в окно. Побежал мужчина, он спросил ребенка, что случилось, тот сказал, что его сбросили с крыши», — поделилась собеседница. Она отметила, что именно она вызвала скорую. Прибывшие врачи завернули ребенка в одеяло и увезли в больницу.

«Упал в снег и даже не плакал»

Ребенок не получил никаких травм после падения. Что именно с ним случилось расскажет его мама. Об этом «360» рассказала организатор учреждения Серафима.

Мальчик в сознании, ничего страшного с ним не произошло. Он упал на снег. С мамой поговорим еще, почему он так сделал, поиграть решили или что-то у него в голове было организатор учреждения

По ее словам, так получилось, что в тот момент, когда ребенок выпал из окна няня, которая следит за воспитанниками отвлеклась. Когда она поняла, что одного из воспитанников не хватает было уже поздно.

Серафима подчеркнула, что это не частный детский сад. По ее словам, просто частная няня предлагает свои услуги местным жителям. Набирает пять детей, с которыми проводит день.

Как выяснил РЕН ТВ, квартира, из которой выпал пятилетний мальчик арендуется по договору о найме жилого помещения. А значит работа так называемого детского сада ведется нелегально.

При этом соседи прекрасно знали о том, что родители водят туда детей. Одна из жительниц дома отметила, что воспитанники вели себя тихо и никому не мешали. По ее словам, узнала она об открытом детском саду, когда увидела, как жители из соседних домов приводят в одну из квартир своих детей по утрам, а вечером увозят.