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    28 августа 2020, 17:40

    Бывший глава «Энергии» арестован по делу о хищении миллиарда рублей

    Ксения Басырова

    Московский суд арестовал бывшего директора РКК «Энергия» Владимира Солнцева на месяц и пять суток. Его обвиняют в хищении более одного миллиарда рублей.

    Солнцев будет под стражей до 3 октября 2020 года. Защитник обвиняемого может подать апелляцию в течение трех суток.

    Ранее Владимир Солнцев заявил, что не признает свою вину по делу о хищении. Он также предложил Роскосмосу заняться запуском новых кораблей, а не проверкой старых сотрудников.

    «Договор на сегодняшний день не закончен, расчеты не произведены, хотя поставки были выполнены в полном объеме», — заявил Солнцев на суде.

    Он попросил не заключать его под стражу из-за состояния здоровья, но суд просьбу не удовлетворил.

    Сумма хищения оказалась такая большая, потому что фигуранты дела завысили цены на поставку оборудования для Научно-энергетического модуля Международной космической станции в три раза, считает следствие. Ущерб составил 1 миллиард 72 миллиона рублей.

    Вместе с Владимиром Солнцевым по делу о хищении проходят еще три человека, которые скрываются от следствия.

    Новости SMI.FM