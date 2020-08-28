Бывший глава «Энергии» арестован по делу о хищении миллиарда рублей

Московский суд арестовал бывшего директора РКК «Энергия» Владимира Солнцева на месяц и пять суток. Его обвиняют в хищении более одного миллиарда рублей.

Солнцев будет под стражей до 3 октября 2020 года. Защитник обвиняемого может подать апелляцию в течение трех суток.

Ранее Владимир Солнцев заявил, что не признает свою вину по делу о хищении. Он также предложил Роскосмосу заняться запуском новых кораблей, а не проверкой старых сотрудников.

«Договор на сегодняшний день не закончен, расчеты не произведены, хотя поставки были выполнены в полном объеме», — заявил Солнцев на суде.

Он попросил не заключать его под стражу из-за состояния здоровья, но суд просьбу не удовлетворил.

Сумма хищения оказалась такая большая, потому что фигуранты дела завысили цены на поставку оборудования для Научно-энергетического модуля Международной космической станции в три раза, считает следствие. Ущерб составил 1 миллиард 72 миллиона рублей.

Вместе с Владимиром Солнцевым по делу о хищении проходят еще три человека, которые скрываются от следствия.