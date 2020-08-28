«Под стражу не желаю». Экс-глава «Энергии» не признал вину в хищении 1 млрд рублей

Бывший гендиректор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев отрицает свою вину в хищении более 1 миллиарда рублей. Об этом он сообщил на суде.

Владимир Солнцев заявил суду, что вины своей не признает, сообщает ТАСС. Кроме того, он предположил, что лучше бы Роскосмос запускал новые корабли, чем проверял старую команду. «Договор на сегодняшний день не закончен, расчеты не произведены, хотя поставки были выполнены в полном объеме», — сообщил Солнцев.

Также он попросил суд не заключать его под стражу, сославший на плохое здоровье. «Под стражу не желаю», — заявил Солнцев.

По данным дела, обвиняемые использовали «цепочку аффилированных организаций». В суде отметили, что фигуранты дела нанесли ущерб компании тем, что завысили цены в три раза на поставках электронно-компонентной базы для Научно-энергетического модуля Международной космической станции. Оттуда следует сумма ущерба в 1 миллиард 72 миллиона рублей.

По делу проходят еще три сотрудника, которые скрылись от следствия — они объявлены в розыск.