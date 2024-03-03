Криминал 03 марта 2024, 19:03 Бывший боец «Вагнера» изнасиловал девушку и сжег машину Baza: экс-боец ЧВК «Вагнер» в Кирове изнасиловал девушку и сжег машину РИА «Новости»

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Бывший боец частной военной компании «Вагнер» в Кирове изнасиловал девушку, а затем сжег чужой автомобиль, чтобы замести следы. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника, в ночь на 24 февраля мужчина завел 22-летнюю девушку в гаражи в Гирсовском переулке, где пересадил в чужую припаркованную машину и надругался над ней.

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В какой-то момент жертва насильника сумела от него отбиться и сбежать, а вагнеровец отогнал авто и поджег, чтобы замести следы.

Правоохранители установили личность мужчины и установили владельца автомобиля, который оценил причиненный ущерб в 200 тысяч рублей. Против фигуранта завели дело по статье «Изнасилование».

По данным Baza, в 2013 году экс-военный отбывал наказание за изнасилование, а в 2019-м — за убийство. После этого он отправился на СВО в составе ЧВК, отработал контракт и вышел на свободу.

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