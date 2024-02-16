Криминал 16 февраля 2024, 01:02 Бывший боец ЧВК «Вагнер» обокрал пенсионерку в Тюмени Бывший боец ЧВК «Вагнер» обокрал старушку в Тюмени, избежав реального наказания Freepik

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В Тюмени бывший боец ЧВК «Вагнер» нашел на улице банковскую карту пенсионерки и потратил с нее все деньги. Об этом сообщило Ura.ru.

Мужчина был участником специальной военной операции, служил по контракту в ЧВК «Вагнер» и был награжден медалями «За отвагу» и «За взятие Бахмута».

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«На выходе из магазина он нашел банковскую карту и, испытывая финансовые трудности, решил ей воспользоваться. На чужие средства были приобретены продукты, лекарства, сигареты и пиво», — сказано в материалах судебного дела.

Позже выяснилось, что карту потеряла пенсионерка. Оплату по ней производила сожительница подсудимого, который в это время стоял рядом. При этом женщина не знала, что расплачивается по чужой карте.

Мужчину приговорили к году лишения свободы условно и 10 месяцам испытательного срока, приняв во внимание имеющиеся у него награды, наличие малолетнего ребенка и трудности со здоровье. Он также извинился перед пенсионеркой и возместил причиненный ущерб.

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