Криминал 17 апреля 2024, 01:53 Бывших коллег полковника Захарченко объявили в розыск из-за взятки в 5 млрд рублей Бывших коллег полковника Захарченко ищут за взятку почти в 5 миллиардов рублей Freepik

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Бывших коллег сотрудника МВД России Дмитрия Захарченко, который на данный момент отбывает срок по делу коррупционной направленности, ищут за взятку размером почти в пять миллиардов рублей. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на материалы расследования.

«В получении незаконных вознаграждений от администратора криптовалютной биржи на общую сумму почти пять миллиардов рублей обвинен сотрудник одного из самых секретных подразделений министерства — бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) — Георгий Сатюков», — сказано в публикации.

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Также фигурантом дела стал бывший коллега Захарченко, выступавший посредником. По неуточненным данным, беглецы могли спрятаться в Дубае. Обоих заочно арестовали.

Ранее стало известно, что Дмитрий Захарченко пытался записаться добровольцем в зону спецоперации. Его отправили в штрафной изолятор ИК-5 УФСИН России по Мордовии.

В мае 2022 года мужчину приговорили к 16 годам колонии и обязали выплатить штраф в размере 470 миллионов рублей. Он проходил по уголовному делу, возбужденному из-за коррупционных махинаций более чем на 1,4 миллиарда рублей.