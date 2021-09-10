Бывшего заммэра Барнаула приговорили к 9 годам тюрьмы за взятку

В Барнауле бывшего заместителя мэра Сергея Демина приговорили к девяти годам колонии строгого режима за получение взятки. Об этом сообщили на сайте прокуратуры Алтайского края.

В ходе разбирательства было установлено, что два года назад знакомый бывшего чиновника оплатил ему отдых в Испании за то, что Демин помог ему в назначении на должность руководителя компании-застройщика «Барнаулкапстрой», которая принадлежит городской администрации. После этого Демин и новоиспеченный руководитель, ранее осужденный на четыре года, потребовали у компании-подрядчика, которая занималась строительством дома, взятку в размере 15 миллионов рублей за беспрепятственное завершение работ.

Железнодорожный районный суд Барнаула признал Демина виновным и осудил на девять лет, а также назначил ему штраф на 15,1 миллиона рублей. Также обвиняемого на четыре года лишили права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распределительной деятельностью.

Приговор пока не вступил в силу. Он может быть обжалован.

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