Криминал 12 апреля 2024, 19:56 Бывшего руководителя «Гостеха» арестовали в Москве Суд арестовал экс-директора «Гостеха» Демченко по делу о крупном мошенничестве РИА «Новости»

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Тверской суд Москвы отправил под арест до 25 мая бывшего руководителя «Гостеха» Ярослава Демченко в рамках дела о хищении 38 миллионов рублей в «Сколково». Об этом РИА «Новости»рассказали в пресс-службе суда.

«Суд принял ходатайство стороны следствия об избрании меры пресечения в виде ареста Демченко до 25 мая», — заявили в суде.

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Бывший руководитель «Гостеха» проходит по статье об особо крупном мошенничестве. Согласно версии следствия, он имеет отношение к хищению 38 миллионов рублей, которые выделили на разработку платформы «Горизонт» для Минпросвещения России.

«По фиктивно выполненным работам 38 миллионов присвоили должностные лица, чем нанесли ущерб государству в особо крупном размере», — добавили в пресс-службе.

Сервис «Гостех» является платформой, на которой можно создавать государственные информационные системы и цифровые сервисы. Указ о ее создании в апреле 2023 года подписал президент Владимир Путин.