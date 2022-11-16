Криминал 16 ноября 2022, 07:51 Бывшего министра здравоохранения Иркутской области задержали по делу о мошенничестве Следователи СКР задержали экс-министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова

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В Приангарье схватили одного из семи фигурантов дела о мошенничестве при поставке эндоскопической системы. Следователи задержали бывшего министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова, сообщил Следком России.

Он возглавлял министерство до 30 декабря 2021 года. В СКР считают, что бывший министр получил взятку от своего друга-предпринимателя, который выступил в роли посредника между министром и другой фирмой. За помощь при заключении госконтракта на поставку эндоскопической системы за 150 миллионов рублей подозреваемый получил семь миллионов рублей наличными.

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Якова Сандакова доставили в Следком и допросили. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Уголовное дело завели по статье 159 УК России «Мошенничество». В нем фигурируют семь подозреваемых. Правоохранители провели обыски в подразделениях Минздрава Иркутской области, компаниях и домах подозреваемых.

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