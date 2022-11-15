Криминал 15 ноября 2022, 03:54 Забившему молотком полуторагодовалого ребенка мужчине вынесли приговор СК РФ: забивший молотком полуторагодовалого ребенка калининградец осужден на 19 лет Pxhere

Читать 360tv в

Суд Калининграда вынес приговор 51-летнему жителю Славского района за убийство малолетнего ребенка. Мужчину приговорили к 19 годам, отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Об этом сообщил Следственный комитет России в Telegram.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ („Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии“)», — указано в сообщении ведомства.

Реклама

Преступление произошло 10 ноября прошлого года. В тот день мужчина был пьян. К нему в гости приехала знакомая со своим полуторагодовалым сыном. Женщина заснула в квартире осужденного. Мужчину вывел из себя плачь ребенка.

Реклама

Тогда он вывел мальчика на лестничную площадку, где несколько раз ударил его головой о ступени лестницы. Кроме того, он бил ребенка по голове и телу. Не менее трех ударов мужчина нанес слесарным молотком, отмечено в сообщении ведомства. Ребенок скончался на месте.

После этого мужчина перенес тело мальчика на чердак дома и спрятал его там. Проснувшись и не обнаружив сына, женщина начала его искать. Об исчезновении ребенка она сообщила в полицию.

Сам мужчина при этом делал вид, что активно участвует в поисках. Тело ребенка обнаружили полицейские.

«Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима», — заключили представители СК России.