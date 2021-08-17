Бывшего губернатора Пензенской области Белозерцева оставили в СИЗО еще на 3 месяца

Басманный суд Москвы на три месяца продлил арест бывшему руководителю Пензенской области Ивану Белозерцеву. Экс-чиновника обвиняют во взяточничестве.

«Ходатайство следователя удовлетворено. Срок содержания под стражей Ивана Белозерцева продлен до 20 ноября», — рассказала РИА «Новости» пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

По данным следствия, в 2020 году Белозерцев получил взятки на 31 миллион рублей за предоставление группе фармацевтических компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов.

Бывшего губернатора Пензенской области и других фигурантов этого дела задержали в марте 2021 года. Сегодня суд отложил на 19 августа рассмотрение ходатайства о продлении ареста главе «Биотэка» Борису Шпигелю. Он попросил дать ему время ознакомиться с материалами дела.

Ранее президент России Владимир Путин отправил Белозерцева в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия».