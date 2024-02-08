Криминал 08 февраля 2024, 19:08 Гособвинитель запросил восемь лет Суханову по делу о вымогательстве у Чемезова Прокурор запросил 8 и 7,5 года для обвиняемых в вымогательстве у Чемезова РИА «Новости»

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В Хамовническом суде Москвы обвиняемым в вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова запросили восемь лет и 7,5 года лишения свободы. Они проходят по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей за непубликацию статьи, сообщило РИА «Новости».

По данным издания, во время прений сторон прокурор потребовал восемь лет заключения для бывшего директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и 7,5 года — для Ариана Романовского.

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Гособвинитель также запросил для третьего фигуранта — Тимура Бигаева — 7,5 года лишения свободы. Всех троих намерены отправить в колонию строгого режима.

Дело о вымогательстве начали рассматривать в суде в июле в закрытом режиме. По данным следствия, Суханов потребовал 11 миллионов рублей у Чемезова, взамен пообещав не публиковать порочащую информацию в Telegram-канале «Тушите свет», где Романовский и Бигаев были администраторами, а также удалить один из постов. Коммерческого директора Собчак Суханова арестовали в октябре 2022 года.