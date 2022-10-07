Экс-бойца «Азова» задержали в Петербурге за торговлю наркотиками | 360°

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Экс-бойца «Азова» задержали в Петербурге за торговлю наркотиками

Полиция Петербурга задержала экс-члена полка «Азов» за организацию закладок

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Полиция Санкт-Петербурга задержала бывшего бойца полка «Азов»* за торговлю наркотиками. Об этом рассказали на сайте78.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

Мужчина создал преступную наркогруппировку и занимался организацией закладок с запрещенными веществами. Правоохранители предъявили ему обвинение и сейчас проверяют на причастность к экстремистским и террористическим организациям Украины.

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Задержанный был украинским гражданином до 2020 года, потом получил российское гражданство. Ранее он состоял в украинских фанатских группировках, а в 2015 году прошел военную подготовку на базе «Азова»*, там же занимался агитационно-пропагандистской работой. В России он пытался учиться в колледже, но его отчислили за неуспеваемость.

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Ранее в МВД сообщили, что жителя Москвы задержали при попытке перевезти в столицу наркотики из Санкт-Петербурга. У него в машине нашли килограмм кокаина.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.

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