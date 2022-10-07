Мужчину задержали при попытке перевезти наркотики из Петербурга в Москву | 360°

Криминал 07 октября 2022, 05:49 Поделиться Telegram

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Viber Мужчину задержали при попытке перевезти наркотики из Петербурга в Москву

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Жителя Москвы задержали при попытке перевезти наркотические вещества из Санкт-Петербурга в столицу. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу МВД.

Мужчину остановили на 105 километре трассы М-11 «Нева». В его машине обнаружили килограмм кокаина, который хранился под обшивкой пассажирской двери.

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За перевозку ему планировали заплатить 100 тысяч рублей. Вещества у злоумышленника изъяли. Против него возбудили уголовное дело.

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