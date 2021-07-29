Бывшая медсестра из Иркутска получила срок за истязание ребенка-инвалида

Медсестру детской клинической больницы в Иркутске приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы за жестокое обращение с ребенком, имеющим инвалидность. Информация об этом появилась на сайте региональной прокуратуры.

«Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьями „Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних лицом, на которое возложены эти обязанности“, „Истязание“. Суд приговорил женщину к трем годам и двум месяцам лишения свободы», — говорится сообщении.

Женщина будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

Суд установил, что в ноябре 2019 года подсудимая сопровождала 15-летнего воспитанника Саянского детского дома-интерната для умственно отсталых детей на период прохождения им медицинского обследования в детской клинической больнице. Когда ребенок находился в комнате, медсестра в присутствии других пациентов и их законных представителей неоднократно била его руками, полотенцем и связывала руки.

Однажды кто-то заснял ее поведение на камеру. На кадрах было видно, как медсестра резко бросает ребенка на кровать, грубо с ним разговаривает и дает подзатыльник. После того как видео попало в Сеть, ситуация получила большой общественный резонанс. Началось расследование.