Иркутскую медсестру заподозрили в истязании ребенка-инвалида. Но в детдоме призвали не спешить с выводами

Одна из матерей сняла на телефон и опубликовала видео из больницы Иркутской области. На кадры попала медсестра, которая ухаживала за больным ребенком из дома-интерната и грубо с ним обращалась. Роликом заинтересовались следователи, но директор учреждения для умственно отсталых детей Лариса Бухарова заявила «360», что не стоит торопиться с выводами о действиях сотрудницы.

«Там еще не установлен факт насилия. Давайте не спешить с вами с определениями. Пока, что ничего (не установлено — прим.ред.) Ведется следствие, расследование», — сказала директор «Саянского детского дома — интерната для умственно отсталых детей»

По ее словам, сейчас медсестра находится в Иркутске, где проводится следствие. Будет ли она уволена решат уже после завершения расследования

«Мы ее еще не видели. Она в Иркутске была. По уходу за ребенком мы ее заменили, но она там еще у следователей. У нее сегодня допрос и так далее. <…> Она отстранена по уходу за этим ребенком», — пояснила Бухарова.

Речь идет о видео, которое появилось в Сети. На кадрах видно, как медсестра резко бросает ребенка на кровать, грубо с ним разговаривает и дает подзатыльник.

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После публикации СК возбудил уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего». Следователям удалось установить, что ребенок с инвалидностью 22 ноября поступил на лечение в областную больницу из детского дома-интерната.

«Поводом для возбуждения уголовного дела стала видеозапись, снятая в палате и размещенная в социальных сетях, на которой видно, что медсестра жестоко обращается с ребенком», — сказано в сообщении пресс-службы СУ СКР по Иркутской области.

Как пояснили «360» в пресс-службе областного Минздрава, медсестра приехала в больницу из интерната, сопровождая ребенка, чтобы ухаживать за ним в палате.

«Это не наша сотрудница. Это сотрудница соцзащиты получается. Она приехала в сопровождении ребенка из интерната, а интернат принадлежит социальной защите, опеке и попечительству — другое министерство абсолютно. Ну, у нее действительно есть звание медицинской сестры (младшая медицинская сестра)», — сказали в пресс-службе.

Видео из больницы вызвало большой общественный резонанс, после чего руководство медучреждения провело пресс-конференцию и написало пост в Facebook.

«На видео женщина в костюме медицинского работника ухаживает за ребенком-инвалидом, при этом со стороны ее действия больше похожи не на уходовые манипуляции, а на жестокое обращение с ребенком. Впрочем, непрофессионалу довольно сложно определить характер ее действий по трехминутному любительскому видео», — отмечается в сообщении.

Также в больнице добавили, что в любом случае в ситуации будут разбираться «компетентные органы».

Сейчас следователи продолжают расследование уголовного дела и устанавливают все обстоятельства.