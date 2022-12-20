Эксклюзив 20 декабря 2022, 11:57 Мощный взрыв коттеджа под Татарстаном показали на видео Коттедж взорвался в городе Мензелинске из-за неисправности газового оборудования

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Мощный взрыв произошел в коттедже под Татарстаном утром во вторник, 29 декабря. В распоряжении «360» появилось видео происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что мощные вихри огня вылетели из окон строения. По предварительной информации, причиной взрыва стал газ.

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Источник «360» в экстренных службах сообщил, что пожарные бригады прибыли на место в 7:30 по местному времени. Пострадали два человека, один из них — мужчина 1963 года рождения, его доставили в реанимационное отделение местной больницы.

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На прошлой неделе взрыв газа произошел в частном гараже в городе Уссурийске. В результате пожара сгорел легковой автомобиль, взрыв выбил окна у четырех квартир стоящего рядом здания.