Быстрыкин поставил на личный контроль ход расследования убийства депутата Петрова

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин начал лично контролировать ход расследования убийства Александра Петрова. День назад бизнесмена и муниципального депутата из Выборга убили выстрелом в грудь.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России по Ленинградской области по факту убийства по найму депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова (п „з“ ч.2 ст. 105 УК РФ)», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ.

В ведомстве также отметили, что следственная группа продолжает работу на месте происшествия. Сотрудники выясняют обстоятельства убийства. Пока преступника не нашли.

Ранее соседка убитого бизнесмена рассказала, как он помог ей в трудные времена. По ее словам, он был способен на бескорыстную помощь. А его друг детства сообщил, что Петрова еще в советское время побаивалась молодежь Выборга.

Бизнесмен известен в том числе благодаря своему сыну Виталию Петрову — российскому гонщику «Формулы-1». Он принимал активное участие в развитии карьеры своего сына.