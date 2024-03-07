Криминал 07 марта 2024, 23:43 Бухгалтера «Почты России» в Омске осудили за хищение 16 миллионов рублей Омского бухгалтера «Почты России» приговорили к 3,5 года колонии за хищение РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бухгалтера омского отделения «Почты России» приговорили к 3,5 года колонии за хищение 16 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выяснилось, что сотрудница приказывала подчиненному готовить платежные поручения. В них указывали обоснование для перечисления средств, поступающих на счет Почтамта, в адрес ряда фирм, оформленных на знакомых бухгалтера.

Реклама

«В период с августа 2001 года по май 2004 года ей удалось похитить более 16 миллионов рублей», — рассказали в ведомстве.

Женщина уволилась в 2004 году и уехала из Омска. Ее местоположение установили лишь спустя 18 лет. Центральный районный суд Омска признал бухгалтера виновной.

Ранее Аргентина выдала России женщину, которая находилась в международном розыске по обвинению в хищении 150 миллионов рублей у жителей Алтайского края. Против злоумышленницы возбудили уголовное дело.