Криминал 01 марта 2024, 09:43 Аргентина выдала России обвиняемую в хищении крупной суммы Аргентина экстрадировала в Россию обвиняемую в хищении 150 миллионов рублей РИА «Новости»

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Аргентина выдала России женщину, находившуюся в международном розыске по обвинению в хищении 150 миллионов рублей у жителей Алтайского края. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сегодня в аэропорту Буэнос-Айреса представители правоохранительных органов Аргентинской Республики передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России Людмилу Авдюхину. Россиянка находилась в международном розыске по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере», — объяснила она.

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По данным следствия, фигурантка в 2022 году работала на должности руководителя риелторского агентства в Барнауле. Злоумышленница принимала на хранение у тех, кто покупал недвижимость, крупные суммы, которые потом передавала продавцам. Кроме того, аферистка получала деньги клиентов фирмы, предлагая им якобы инвестировать в покупку недвижимости. На самом деле деньги она просто присваивала себе.

По итогу женщине удалось украсть свыше 150 миллионов рублей и уехать за границу. Оперативники возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». В 2023 году следователи смогли установить, что мошенница находилась в Аргентине, где ее и задержали.

Ранее полиция задержала мошенника, похитившего 162 миллиона рублей.