«Будем до последнего идти». Адвокат оправданного за изнасилование дознавательницы обжалует решение суда

Двух полицейских по делу об изнасиловании дознавательницы из Уфы оправдали. Адвокат еще одного фигуранта Наиль Багаутдинов заявил «360», что намерен обжаловать решение по Павлу Яромчуку.

Верховный суд Башкирии уменьшил срок подзащитному Багаутдинова: экс-начальнику отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району вместо шести лет колонии общего режима назначили четыре года лишения свободы.

«Суд переквалифицировал статью, сменив ее на менее тяжкую», — пояснил адвокат. Ранее Яромчуку и оправданным Салавату Галиеву и Эдуарду Матвееву вменяли групповое изнасилование.

Мотивировочную часть вынесенного судом решения защите Яромчука пока не предоставили, как и адвокатам других бывших полицейских.

«Получим апелляционное определение, изучим и будем писать кассационную жалобу. Он настаивает на своей невиновности. Мы будем до последнего идти», — заключил Багаутдинов.

Экс-главу ОМВД по Кармаскалинскому району Салавата Галиева, бывшего начальника ОМВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева и самого Павла Яромчука в декабре 2019 года приговорили к шести-семи годам колонии. Их признали виновными в изнасиловании девушки-дознавательницы из Уфы. В июне 2020 года Галиева и Матвеева полностью оправдали.