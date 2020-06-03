«Будем до последнего идти». Адвокат оправданного за изнасилование дознавательницы обжалует решение суда
Верховный суд Башкирии уменьшил срок подзащитному Багаутдинова: экс-начальнику отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району вместо шести лет колонии общего режима назначили четыре года лишения свободы.
«Суд переквалифицировал статью, сменив ее на менее тяжкую», — пояснил адвокат. Ранее Яромчуку и оправданным Салавату Галиеву и Эдуарду Матвееву вменяли групповое изнасилование.
Мотивировочную часть вынесенного судом решения защите Яромчука пока не предоставили, как и адвокатам других бывших полицейских.
«Получим апелляционное определение, изучим и будем писать кассационную жалобу. Он настаивает на своей невиновности. Мы будем до последнего идти», — заключил Багаутдинов.
Экс-главу ОМВД по Кармаскалинскому району Салавата Галиева, бывшего начальника ОМВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева и самого Павла Яромчука в декабре 2019 года приговорили к шести-семи годам колонии. Их признали виновными в изнасиловании девушки-дознавательницы из Уфы. В июне 2020 года Галиева и Матвеева полностью оправдали.