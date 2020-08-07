Братья устроили перестрелку в Ингушетии и погибли

Два брата поссорились и устроили перестрелку в Назрановском районе Ингушетии. В результате оба мужчины погибли. Теперь в обстоятельствах разбираются сотрудники полиции.

Предварительно полицейские выяснили, что конфликт между двумя братьями Муталиевыми произошла в селе Экажево. В какой-то момент один из них достал оружие и начал стрелять, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

Во время перестрелки оба родственника погибли от ранений. Пока причина конфликта братьев остается неизвестной. По одной из версий, мужчина был умственно отсталым и убил брата. После этого он покончил с собой.

Сейчас все причины и обстоятельства выясняют следственные и правоохранительные органы.