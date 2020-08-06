Массовая драка и перестрелка в Красноярске попали на видео. Конфликт начался из-за женщины

Торговцы в Красноярске не смогли сдержать эмоций во время конфликта и устроили перестрелку. Она произошла около рынка «Южный-2». Причиной ссоры стала ревность.

Как сообщил телеканал «ТВК», все произошло на улице Караульная 5 августа. Участниками беспорядков стали более десяти человек. Все они представители таджикской диаспоры. На кадрах, которые попали в Сеть, видны бегущие вдоль проезжей части люди. Также на видео можно расслышать выстрелы и звук сирены.

В итоге возмутителей спокойствия задержали и отвезли в отделение полиции. С ними провели допрос, а потом отпустили. Оказалось, что причиной разногласий стала женщина. Эту информацию подтвердили и пресс-службе ГУ МВД по городу.

«Конфликт произошел на бытовой почве, причиной послужила ревность», — сказали в ведомстве.

Там уточнили, что разбираются во всех обстоятельствах случившегося. Теперь на рынке проходит проверка, отметило издание «АиФ». Также сотрудники миграционной службы проверяют, соблюдали ли продавцы паспортный режим.