«Брать у них было нечего». Родственница рассказала о семье убитых пенсионеров в Балашихе

Дверь в квартиру дома в городском округе Балашиха, где нашли тела убитой пары пенсионеров, потребовал открыть их сын. Сначала вместе с другом он съездил на дачу и понял, что родители там давно не появлялись, после этого он поехал к ним домой, но попасть в квартиру не смог. Об этом «360» рассказала бывшая жена сына убитых.

Она пояснила, что бывший супруг, после осмотра квартиры, сказал о пропаже связки ключей.

«Чтобы его родители с кем-то конфликтовали я не знаю. Мы не были сильно близки. Это были просто два пенсионера. Брать у них было нечего. Отец был рабочим на заводе, поэтому они не шиковали. После выхода на пенсию жили за счет дачи. Но это тоже, просто бытовка на участке», — подчеркнула собеседница «360».

Она подтвердила ранее опубликованные сообщения, что на руках у убитой пенсионерки не осталось ногтей.

Подмосковные следователи по факту убийства семейной пары пенсионеров завели уголовное дело.