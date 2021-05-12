Брат предполагаемого убийцы семьи на Кубани рассказал о его проблемах с психикой

Брат подозреваемого в тройном убийстве на Кубани в беседе с «360» рассказал, что мужчина несколько лет назад проходил обследование в психдиспансере. После этого его не взяли в армию. Но он никогда не проявлял агрессии к семье, добавил родственник.

«Перед армией его отправили в психдиспансер в Краснодар. После этого комиссовали „по этой психушке“. С категорией „в“ отпустили. С такой на службу не берут», — рассказал мужчина.

По его словам, брат не был агрессивным. Бывало, что выпивал, но в разумных пределах.

«Приходы у него были всякие, но не по отношению к своим», — добавил он.

В СК РФ сообщили, что у подозреваемого в убийстве семьи, по предварительным данным, было психическое расстройство. Он успел ранить себя и сейчас находится в больнице. На месте трагедии продолжают работать следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства преступления, а также мотивы, которые могли двигать подозреваемым.

Сообщение об обнаружении тел трех членов семьи поступило правоохранителям утром 12 мая. Трупы нашли при тушении пожара в частном доме. При осмотре на теле 80-летнего хозяина дома, его 71-летней жены и 41-летнего сына были выявлены раны от ударов топора. По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц. По подозрению в совершении преступления был задержан 26-летний сын погибших.

Следователи считают, что он в ночь на 12 мая топором и ножом забил своих близких. А потом поджег дом. При виде пожарных мужчина попытался скрыться с места происшествия.