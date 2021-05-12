После пожара на Кубани в доме нашли убитую семью

В Краснодарском крае после тушения пожара в частном доме пожарные нашли тела трех человек. По предварительным данным, погибли они не от отравления угарным газом, а были зарублены топором.

«На пульт дежурного МЧС поступил звонок о возгорании второго этажа жилого дома, расположенного по улице Степной, 8 в Кореновске. В ходе осмотра места происшествия обнаружены три трупа (семья) с признаками насильственной смерти: 80-летний мужчина, его 71-летняя супруга и их 41-летний сын. Предположительно, их смерть наступила от ударов топором», — сообщили РИА «Новости» в прокуратуре Краснодарского края.

Под подозрение попал второй сын погибших. Его задержали по горячим следам. На 26-летнего мужчину завели уголовное дело об убийстве. Прокурор района поставил расследование этого дела на контроль.

Ранее в Алтайском крае в пожаре погибли три человека, среди которых девятилетний ребенок. Во время возгорания в доме находились шесть человек, хозяин с женой и малолетним сыном успели спастись, погибли их два сына и родственница.