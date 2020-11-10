Житель Алтая попытался отрубить руки бывшей жене за отказ вернуться

Мужчина из Горно-Алтайска не смог смириться с тем, что от него ушла жена. Поэтому он решил отомстить женщине и попытался отрубить бывшей супруге руки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Алтай, в полицию поступило сообщение от жительницы Горно-Алтайска. Она рассказала, что на ее соседку напал бывший муж. Он был вооружен топором.

Правоохранительные органы выяснили, что утром женщина отвела в детский сад ребенка, а потом пошла обратно домой. Около подъезда ее ждал экс-супруг, с которым она недавно развелась. Мужчина просил вернуться к нему, но получил отказ. После этого он вышел из себя, несколько раз ударил женщину кулаком в лицо. Жертва упала на землю, а ее бывший муж нанес ей по крайней мере семь ударов как острием, так и обухом. Больше всего пострадала правая кисть. Нападавший забежал в подъезд и попросил одну из жительниц вызвать скорую помощь. После этого он скрылся.

Женщину экстренно госпитализировали в республиканскую больницу. Мужчину задержали. 31-летний местный житель ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В его отношении открыто уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Он взят под стражу. Расследование дела продолжается.

В конце 2017 года Россию потрясла история Маргариты Грачевой, которой муж отрубил руки. Одну из них удалось спасти. Недавно молодая женщина снялась в фотосессии, где впервые предстала перед камерой без протеза.