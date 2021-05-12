Борт МЧС с девятью пострадавшими при стрельбе в Казани вылетел в Москву

Пятеро детей и четверо взрослых, пострадавших при нападении на казанскую школу №175, будут доставлены на лечение в Москву. Спецборт МЧС с ранеными вылетел из Татарстана.

Вместе с пациентами летят медики государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС РФ «Центроспас», Центра медицины катастроф, а также психологи.

Жертвами стрельбы в школе 11 мая стали девять человек. Сегодня их похоронили в Казани. Число пострадавших возросло до 23. Ранее было известно о 20 раненых. Состояние многих стабильное. В тяжелом состоянии находятся шесть детей.

Семьи погибших получат компенсации в размере миллиона рублей. Пострадавшие в зависимости от тяжести травм — от 200 тысяч до 400 тысяч рублей. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Стрелку, который устроил бойню в школе, где сам учился четыре года назад, может грозить пожизненный срок. В ближайшее время суд изберет в отношении него меру пресечения.