«Осколок попал в грудь»: казанский имам рассказал о состоянии раненного при стрельбе в школе сына

Оба сына имама мечети Гаиля в Казани Рустама хазрата Хайруллина учатся в школе №175. Во время стрельбы старший мальчик уцелел, а младший получил ранения и попал в реанимацию. Его уже прооперировали. Ребенок отошел от наркоза. Об этом «360» рассказал сам имам.

«[Сын] вышел из наркоза, уже разговаривает. <…> Это осколочное [ранение]. Осколок поражающего элемента попал ему в грудь», — сообщил Хайруллин. Его старший сын Ахмат, который учится в 8 «А», поделился, что вчера в школе было очень страшно. Именно в его класс зашел убийца и начал стрелять.

«Первый удар приняла на себя наша классная руководительница, которая вела второй урок — родной язык. После этого он начал стрелять по нам, по детям», — рассказал мальчик. После стрельбы от отыскал раненого брата.

Утром 11 марта 19-летний житель Казани Ильназ Галявиев пришел в школу №175, в которой учился раньше, и начал палить по детям и взрослым. Также он устроил взрыв. Жертвами нападения стали девять человек. Казанский стрелок ранил 23 человека. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Силовики задержали Галявиева через восемь минут — он сам вышел из здания и сдался. СК завел дело по уголовной статье «Убийство двух и более лиц». Сегодня в Казани день траура — в городе проходят похороны погибших.