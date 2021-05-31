Более 70 гильз обнаружили на месте стрельбы в Екатеринбурге

Открывший огонь в Екатеринбурге мужчина, по предварительной информации, сделал несколько десятков выстрелов. Он находится под стражей в изоляторе временного содержания. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

«При осмотре места происшествия сотрудники полиции в квартире, откуда велась стрельба по людям, было обнаружено и изъято 26 гильз, карабин „Вепрь“, 78 патронов калибра 7,62 миллиметра, пневматический пистолет „Иж“, пневматическая винтовка „Иж“ и другие вещдоки, а также пустые бутылки от алкоголя», — рассказал Горелых. Его процитировал «Интерфакс».

По словам представителя МВД, во дворе оперативники нашли еще 47 гильз.

Пьяный житель Екатеринбурга 30 мая открыл стрельбу из окна дома на улице Бородина. Он ранил девятилетнюю девочку и сотрудника Росгвардии. Ребенка экстренно госпитализировали и прооперировали. Она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Росгвардейца также доставили в больницу, там ему оказали помощь, а потом отпустили домой.

Подозреваемого — 48-летнего местного жителя — задержали. У него забрали карабин «Вепрь», из которого он стрелял. Официальное разрешение на ствол у мужчины было с 2010 года и не раз продлевалось.

СК открыл уголовное дело о покушении на убийство малолетнего и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.