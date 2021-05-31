Врачи сообщили о состоянии пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге девочки

Девятилетняя девочка, которая получила ранения при стрельбе в Екатеринбурге, в тяжелом состоянии. Она находится в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Там рассказали РИА «Новости», что школьницу в Областной детской клинической больнице прооперировали ведущие хирурги.

Вечером 30 мая, в воскресенье, мужчина в Екатеринбурге открыл огонь из окна своего дома. Пострадали сотрудник Росгвардии и ребенок.

Позже в тот же день силовики задержали стрелявшего. Им оказался пьяный 48-летний мужчина. Он стрелял из охотничьего карабина. В ближайшее время он пройдет психологическую экспертизу. Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что задержанного уволили из полиции больше 10 лет назад.

Следственный комитет открыл уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и покушении на убийство малолетнего.